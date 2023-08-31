Базель, Швейцария, 31 августа, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Организаторы Лиги чемпионов Европейского футбольного союза (УЕФА) выбрали всех участников группового этапа нынешнего сезона, в список вошли 32 команды.

Kieran Lynam Матч Лиги чемпионов УЕФА

Последними клубами, попавшими в перечень, стали ПСВ (Нидерланды) «Антверпен» (Бельгия) и «Копенгаген» (Дания). Кроме того, в списке ранее оказались: «Арсенал» (Англия), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Барселона» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Боруссия» (Германия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), «Брага» (Португалия), «Зальцбург» (Австрия), «Фейенорд» (Нидерланды), «Ланс» (Франция), «Лацио» (Италия), «Лейпциг» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Милан» (Италия), «Наполи» (Италия), «Ньюкасл Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Реал Сосьедад» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), Севилья» (Испания), «Селтик» (Шотландия), «Порту» (Португалия), «Унион» (Германия), «Фейенорд» (Нидерланды) «Црвена Звезда» (Сербия), «Шахтер» (Украина), «Янг Бойз» (Швейцария).

Жеребьевка группового раунда состоится 31 августа в Монако.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня клуб «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА одержал победу в Стамбуле над миланским «Интером» со счетом 1:0, став в первый раз в своей истории победителем этого турнира.

16 августа клуб «Манчестер Сити» впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА. Команда из Англии обыграла испанскую «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Караискакис» в греческом городе Пирей. Матч закончился со счётом 5:4 в рамках серии пенальти, которая прошла после основного и дополнительного времени.