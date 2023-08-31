Саратов, 31 августа, 2023, 04:20 — ИА Регнум. В Саратове около поворота на село Пудовкино столкнулись пассажирский автобус и фура. В результате аварии погиб один человек, ещё десять пострадали, сообщил 31 августа начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительным данным, в 01:43 (00:43 мск. — Прим. ИА Регнум) в службу «112» поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе вблизи поворота на село Пудовкино произошло столкновение пассажирского автобуса «Москва — Махачкала» и фуры Mercedes», — написал Юрин в своём Telegram-канале.

Пострадавшим, по его словам, на месте оказывается медицинская помощь, ликвидацией последствий дорожной аварии занимается начальник службы спасения Саратовской области Никита Зрада.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в результате столкновения минивэна с лошадью в Саратовской области погибла женщина, ещё шесть человек пострадали. Авария с участием животного произошла на автотрассе возле посёлка Столяры Озинского района. Лошадь после ДТП не выжила.

Вечером 3 марта на пересечении улиц Чапаева и Московской в Саратове столкнулись два автомобиля, один из которых вылетел на тротуар. В результате аварии были госпитализированы пять человек, среди которых два пешехода.