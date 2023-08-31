Хабаровский край, 31 августа, 2023, 03:42 — ИА Регнум. В Нанайском районе Хабаровского края в результате столкновения двух автомобилей погибли четыре человека, ещё один числится пострадавшим, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 07:00 (0:00 мск) в районе села Датта на автодороге А-376 «Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре». По информации ГИБДД, четыре человека скончались на месте происшествия, одного пострадавшего доставили в больницу. Другие подробности не приводятся.

В прокуратуре Хабаровского края уточнили, что в ДТП попали автомобили Subaru Forester и Toyota Prius. По факту происшествия проводится проверка.

Как сообщало ИА Регнум, водитель и четыре пассажира погибли в ДТП при опрокидывании КамАЗа в Хабаровском крае. Авария произошла на 91-м км автодороги Харпичиан — Албазино Солнечного района.

По предварительным данным, 45-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, двигаясь со стороны Албазино в посёлок Харпичиан, не справился с управлением. В результате произошёл съезд грузовика с проезжей части с последующим опрокидыванием.