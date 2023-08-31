Москва, 31 августа, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алина Горбачёва в своем Telegram-канале опубликовала видеообращение, в котором поблагодарила тех, кто участвовал в ее поисках, а также извинилась за то, что заставила всех переживать.

Александр Вильф/РИА Новости Алина Горбачёва

Ранее мать спортсменки сообщила об исчезновении своей дочери. 28 августа Горбачёва вышла с катка «Чкалов Арены» в Москве и пропала. После этого начались её поиски и было возбуждено уголовное дело об убийстве.

По некоторым данным, незадолго до своего исчезновения Горбачёва поссорилась с тренером. Фигуристку нашли живой и невредимой вечером 29 августа в кинотеатре одного из торговых центров в Москве.

«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках… Извините, что заставила вас переживать», — заявила она.

Спортсменка призналась, что только сейчас поняла всё случившееся с ней.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Алина Горбачёва также попросила прощения у тех, кто переживал за неё из-за исчезновения. Фигуристка уточнила, что после поисков находится у себя дома с матерью и тренером.

Спортсменка заверила, что ее пропажа не связана с фигурным катанием и тренером Софьей Федченко. Горбачёва также дала обещание, что будет продолжать тренироваться в своей команде и участвовать в выступлениях.

При этом бабушка фигуристки выступила против продолжения спортивной карьеры своей внучки. Она заявила, что будет настаивать на том, чтобы забрать внучку у тренера, чтобы спортсменка снова жила со своей матерью.