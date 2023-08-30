Нью-Йорк, США, 31 августа, 2023, 02:20 — ИА Регнум. В Совбезе ООН не поддержали проект резолюции России, предусматривающий в последний раз продлить санкции в отношении Мали на год. Кроме того, предлагалось распустить группу следящих за исполнением ограничительных мер экспертов.

Un.org Совет Безопасности ООН

Россия проголосовала за резолюцию, против которой выступила Япония, а остальные члены Совбеза ООН воздержались от голосования. Таким образом, необходимых девять голосов из 15 документ не набрал.

Санкции против Мали действуют с 2017 год. Их продлевают ежегодно. Ограничительный режим предполагает заморозку активов и запрет на поездки тем, кто, по определению группы экспертов санкционного комитета СБ ООН, препятствует выполнению мирного соглашения 2015 года.

Кроме того, Россия наложила вето на проект резолюции Франции и ОАЭ. Документом предлагалось продлить на год санкции, а также пролонгировать до 30 сентября 2024 года действие группы экспертов санкционного комитета Совбеза ООН.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении механизма трансграничной помощи в Сирии. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Запад заинтересован в продлении механизма трансграничной помощи в Сирии для подпитки террористов в Идлибе.

Дипломат назвал спектаклем устроенное Западом в СБ ООН голосование по проекту резолюции о продлении механизма помощи в Сирии на девять месяцев и добавил, что если российскую резолюцию не примут, механизм трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию можно закрывать.