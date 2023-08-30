Киев, 31 августа, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в своём Telegram-канале о ходе подготовке украинских военных пилотов в Дании. Речь об этом зашла в ходе его телефонного разговора с начальником Генерального штаба ВС Дании Флеммингом Лентфером.

Сергей Корсун ИА REGNUM Зеленский. F-16

Датский генерал рассказал своему собеседнику о том, что часть украинских военных уже прошла подготовительные мероприятия и может приступить к лётной подготовке. Залужный также написал, что Киев достиг договорённостей с датскими партнёрами о начале работы над логистикой с целью обеспечения обслуживания и ремонта истребителей F-16 на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, главной проблемой для иностранных инструкторов при обучении военных ВСУ стала нехватка компетентных переводчиков. При этом власти Украины и западные страны, как пишет Financial Times, предоставляют переводчиков, однако у них часто возникают проблемы из-за отсутствия необходимого словарного запаса.

Трудности со знанием языка встречается и в Дании, где около восьми пилотов ВСУ и десятки вспомогательного персонала проходят подготовку для управления истребителями F-16. 20 августа премьер-министр Дании Метте Фредериксен пообещала передать Украине 19 американских истребителей F-16, причём первые шесть машин — ближе к Новому году. В 2024 году Киев получит ещё восемь истребителей, остальные пять — в 2025 году.