Калининград, 31 августа, 2023, 00:47 — ИА Регнум. В Калининграде победой футболистов «Балтики» завершилась встреча с питерским «Зенитом». Матч прошёл 30 августа в рамках третьего тура группового этапа Кубка России.

ИА REGNUM Футбол

Для питерцев проигрыш стал первым в этом сезоне. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 42-й минуте матча отличился Анхело Энрикес.

Для клуба «Балтика» победа стала третьей подряд. Команда лидирует в турнирной таблице группы С, имея на счету девять баллов. Питерские футболисты с шестью очками расположились на второй строчке.

19 сентября «Балтика» на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». На следующий день, 20 сентября, у «Зенита» запланирована выездная встреча с участием грозненского «Ахмата».

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа московский футбольный клуб ЦСКА обыграл в гостях «Сочи». Основное время матча закончилось вничью 0:0. В серии пенальти московские футболисты оказались сильнее — 5:4. Набрав 5 очков, ЦСКА выше на второе место в кубковой группе A. «Сочи» с 4 очками занимает третье место.

В другом матче Кубка России 30 августа грозненский «Ахмат» со счётом 3:1 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов».