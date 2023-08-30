Симферополь, 31 августа, 2023, 00:25 — ИА Регнум. Провальное контрнаступление приведёт к тому, что осенью украинская армия перейдёт в оборону, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Crimea.gov.ru Владимир Константинов

«Сейчас у них не получилось контрнаступления, осенью они перейдут в оборону, будут готовиться к весне, всех кормить завтраками, дайте то, дайте это», — сказал парламентарий.

По его мнению, западная экономика при этом ничего не теряет, и все союзники Киева зарабатывают на конфликте. Константинов отметил, что украинские власти не дорожат своими людьми и территорией, и им нужны провокации.

Кроме того, глава парламента указал на то, что Киев пытается удержать Россию в состоянии конфликта из-за неудач на фронте, разочарования со стороны Западе, а также на фоне нарастающего недовольства всей командой киевского режима. Константинов добавил, что из-за этого руководству Украины выгодно дальнейшее противостояние.

Ранее ИА Регнум передавало, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон признал, что ВСУ не смогут захватить Крым даже в случае прямого военного вмешательства всех членов НАТО. Полуостров имеет огромное значение для России, поэтому любые угрозы его захвата будут рассматриваться как реальные, отметил эксперт. По словам Джонсона, мощные системы ПВО России не позволяют ВСУ наносить по Крыму удары даже современным западным оружием.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько, прокомментировал мнение американского офицера Дэниела Дэвиса о важности Киева заморозить конфликт. С точки зрения Безпалько, по логике Запада, конфликт на Украине надо заморозить на время сложных погодных условий, чтобы перевооружить ВСУ, но на самом деле НАТО хочет продолжать боевые действия против России до полного истощения и разрушения украинского государственного строя.

Эксперт обратил внимание, что Россия сейчас может полностью закрыть зерновой коридор, разрушить порты Украины или постоянно наносить удары силами авиации и ракетами, чтобы не допустить возможности нарастить обратно военный резерв Украины.