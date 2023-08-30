Иерусалим, 30 августа, 2023, 23:28 — ИА Регнум. В Иерусалиме террорист напал на людей на трамвайной остановке. В результате был ранее один человек, сообщили израильские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По данным Telegram-канала «Голос Израиля», преступник с ножом напал на израильтянина, нанеся ему несколько ранений. Полиция ликвидировала террориста.

Уточняется, что в результате теракта ранение получил 25-летний мужчина. Его доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, в марте неизвестные злоумышленники открыли стрельбу по людям в центре Тель-Авива на улице Дизенгоф. В результате стрельбы были ранены три человека, один из пострадавших госпитализирован в критическом состоянии, второй поступил в больницу в состоянии средней тяжести, третий получил лёгкие ранения.

В окружной полиции Тель-Авива добавили, что злоумышленников было двое, один из них был нейтрализован, второму удалось скрыться. Полиция Израиля квалифицировала нападение как теракт.