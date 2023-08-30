Ниамей, 30 августа, 2023, 23:03 — ИА Регнум. Сформированный мятежниками в Нигере национальный совет спасения родины (НССР) потребовал от Франции вывода своих войск с территории республики в срок до 3 сентября, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Panoramic/Global Look Press

Представитель НССР напомнил о 30 днях, которые были отведены Франции для вывода своих вооружённых сил с территории Нигера. Их срок истекает 3 сентября.

По его сведениям, жители Нигера всё чаще выражают недовольство присутствием в стране французских военных. Местные власти призывают перекрыть им на месте дислоцирования на базе Ниамее доступ к продовольствию, электричеству и воде, это вынудит их покинуть республику.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа стало известно, что военный совет Нигера аннулировал договор о военном присутствии на территории страны войск Франции.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала президента страны Мохаммеда Базума в резиденции. В ходе переворота председатель НССР Абдурахман Тчиани подписал указ о формировании в Нигере нового правительства переходного периода. Позднее он дал согласие на начало переговоров с лидерами Экономического сообщества стран Западной Африки.

9 августа пятеро бойцов нацгвардии Нигера стали жертвами атаки французских военных. Кроме того, ещё четверо солдат нацгвардии получили ранения. Позднее пострадавших навестили члены делегации НССР.

27 августа сторонники совершивших госпереворот в Нигере военных вышли на демонстрацию у французской военной базы в городе Ниамей. В эфире телеканала Al Arabiya один из протестующих заявил, что Париж не позволяет Нигеру пользоваться его природными ресурсами.