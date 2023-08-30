Москва, 30 августа, 2023, 21:53 — ИА Регнум. В последнюю ночь лета можно будет увидеть самую большую полную Луну, фаза полнолуния будет в 04:37 мск 31 августа, рассказали 30 августа в «Роскосмосе».

«Завтра, в последнюю ночь лета, можно будет увидеть самую большую полную Луну. Во время суперлуния полная Луна находится в ближайшей точке эллиптической орбиты (перигей). Фаза полнолуния — 31 августа в 04:37 мск», — сказано в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Редкое явление можно будет особенно хорошо разглядеть, находясь на открытой местности, вдали от города, тогда наблюдению не будет мешать засветка от уличного освещения, добавили в «Роскосмосе».

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что переменная облачность в столичном регионе позволит жителям в ночь на 31 августа разглядеть суперлуну. Она добавила, что такая возможность — большая редкость, данное природное явление вновь ожидается лишь в 2037 году.

Первое в этом месяце суперлуние в северном полушарии наблюдалось в ночь с 11 на 12 августа. Некоторые учёные выражали опасения, что две суперлуны в одном месяце запустят сейсмические процессы небывалой силы.