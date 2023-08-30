Москва, 30 августа, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Уровень безработицы в России в июле 2023 года вновь обновил исторический минимум, снизившись до 3%, следует из опубликованных 30 августа данных Росстата.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Месяцем ранее этот показатель составлял 3,1%.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 г. составил 3,0% (без исключения сезонного фактора)», — сказано в материалах Росстата.

Общая численность безработных в России среди граждан в возрасте 15 лет и старше в июле 2023 года составила 2,3 миллиона человек, общая численность занятых — 74 миллиона человек.

800 тысяч безработных — сельские жители, 1,5 миллиона — городские жители, следует из материалов Росстата. Уровень безработицы среди сельских жителей в полтора раза выше, чем среди городских (4,4% и 2,6% соответственно). Средний возраст безработных в июле 2023 года составил 35,6 года.

О снижении уровня безработицы в России до нового исторического минимума сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. В июне 2023 года уровень безработицы (3,1%) также был на тот момент самым низким в новейшей истории. Месяцем ранее, в мае, он составлял 3,2%.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что ситуация на рынке труда в стране является максимально стабильной. Россия стала мировым лидером по минимальному уровню безработицы, подчеркнул Котяков. Глава Минтруда также сказал, что в течение ближайших полутора лет или более роста безработицы в России не предвидится.