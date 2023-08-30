Вашингтон, 30 августа, 2023, 21:18 — ИА Регнум. Украина достигает постепенного прогресса в контрнаступлении, заявил 30 августа на брифинге координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби, добавив, что США будут продолжать поставки вооружений в Киев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украинцы осуществляют постепенный прогресс в своём контрнаступлении», — сказал он.

Кирби также отметил, что на многих участках фронта идут кровопролитные бои. Представитель Белого дома пообещал, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину, поставляя «системы безопасности».

Американский радиоведущий Гарланд Никсон ранее высказал мнение, что при сохранении нынешних темпов ВСУ скоро лишатся всего личного состава, что приведёт к концу контрнаступления.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает киевскому режиму, «который перешёл в стадию посмертного гниения». Он также заявил, что капитуляция Киева могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители Украины, однако не хотят ни власти США, ни власти Украины.

По данным Министерства обороны РФ, за первые два месяца с начала контрнаступления ВСУ потеряли в попытках атак свыше 43 тыс. военнослужащих, в это число не входят раненые наёмники и погибшие при ударах высокоточным оружием по тылам украинской армии. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ВСУ теряют огромные ресурсы в ходе своего контрнаступления, но не достигают никаких успехов.