Самара, 30 августа, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Руководители общественных штабов и эксперты «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) в ходе работы форума Общественной палаты РФ в Самаре провели круглый стол, обсудив готовность к наблюдению за Единым днём голосования, сообщили в пресс-службе НОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведётся работа по подготовке методической базы для наблюдения, рассказал ответственный секретарь Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель совета при ОП по общественному контролю за голосованием Александр Точенов. В дни голосования представители мониторинговой группы Совета будут наблюдать за ходом выборов в 12 регионах, отметил он.

«На встрече представителей Корсовета с членами ЦИК России мы продумали порядок наблюдения на экстерриториальных избирательных участках. Также был поднят вопрос по поводу видеорегистраторов», — сообщил Точенов.

Он также отметил, что заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев предложил разработать регламент, согласно которому в случае поступления в общественные штабы сигналов о проблемных ситуациях на участках эксперты смогут получать нужные фрагменты видеозаписей для проведения проверки.

Член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова в свою очередь сообщила, что в регионах завершается подготовка общественных наблюдателей по программе ОП РФ и НОМ.

«Обучение проводилось во всех регионах России, где назначены выборы в единый день голосования, в том числе в новых субъектах России, для которых мы адаптировали программу с учётом всех особенностей. Планируем, что обучение пройдут более 100 тысяч человек — семинары нацелены на независимое наблюдение за выборами и защиту процесса от провокаций», — сказала Булгакова.

По итогам семинаров наблюдатели пройдут онлайн-тестирование, добавила исполнительный директор НОМ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. Участие в общем голосовании впервые примут избиратели из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.

Общественная палата России и политические партии в ходе выборов в сентябре будут совместно вести подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами голосования, в том числе за системой дистанционного электронного голосования.