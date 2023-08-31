Москва, 31 августа, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Москва предоставила компании земельный участок в аренду по льготной ставке в размере один рубль в год для создания нового производства косметических средств. Договор с компанией заключен в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Город заключил с 18-й компанией договор аренды участка по ставке рубль в год. В рамках масштабного инвестиционного проекта на участке площадью 0,66 гектара в районе Свиблово инвестор построит предприятие полного цикла по производству косметических средств и изготовлению упаковки для продукции», — заявил Ефимов. Он добавил, что вложения инвестора в проект достигают 440 млн рублей.

Новое предприятие будет выпускать декоративную косметику, средства личной гигиены, для ухода за кожей и антисептики.

Производство косметических средств — еще одно направление развития компании, которая реализует свои проекты на территории как Москвы, так и других регионов. В планы ООО «ТСП» входит расширение уже существующего производства косметических средств и привлечение на работу талантливых специалистов.

«Сегодня компания производит и поставляет на отечественный рынок косметику из натуральных ингредиентов для ухода за кожей и планирует в следующем году начать экспортировать до 30% готовой продукции», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. По его словам, новый цех позволит увеличить выпуск в 10 раз — до миллиона единиц изделий в год. «Также там будут изготавливать упаковку. Реализация проекта даст городу 50 новых рабочих мест», — добавил Овчинский.

Кроме того, инвестор на выделенном участке разместит логистически-складские помещения.

«Мы не только планируем построить новое предприятие, но и хотим организовать на его базе косметический кластер. Производство позволит расширить ассортимент выпускаемой уходовой и декоративной косметики, а льготные условия от города окажут позитивное влияние на развитие предприятия», — рассказал директор по развитию компании Арман Вардазарян.

Москва — город с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок. Ежегодно в городе открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации. Город помогает локализовать бизнес, предоставляя земельные участки всего за один рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.