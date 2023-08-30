Киев, 30 августа, 2023, 20:37 — ИА Регнум. На площади Независимости в Киеве на митинг вышли родственники и близкие пропавших без вести и пленных военных Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщило 30 августа украинское издание «Общественное».

Кадр из видео

На видео, опубликованном в Telegram-канале издания, показано, что участники митинга держат фотографии своих близких, плакаты и скандируют: «Верните наших героев».

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Как передавало ИА Регнум, накануне украинский мобильный оператор «Киевстар» раскрыл реальные потери среди ВСУ. Об этом 29 августа сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, оператор запустил благотворительную акцию с просьбой отправить сообщение со словом «спасибо» на номер павшего солдата. В промо оператора говорилось, что 400 тысяч бойцов никогда не ответят на звонок. Позже видео было удалено.

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил 29 августа, что 47-я механизированная бригада ВСУ практически исчезла из-за ударов российских тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк». По словам эксперта, ВСУ больше не смогут вести боевые действия такой высокой интенсивности из-за огромного количества погибших.

Вместе с тем глава минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что принятый Верховной радой план мобилизации ещё не выполнен. У ВСУ «ещё есть ресурс с точки зрения правового плана». Он также отметил, что такая ситуация якобы позволяет Киеву не объявлять «новую мобилизацию по увеличению своей численности».