Сочи, Краснодарский край, 30 августа, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА 30 августа обыграл в гостях «Сочи» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Основное время матча закончилось вничью 0:0. В серии пенальти московские футболисты оказались сильнее — 5:4.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев отразил два удара с 11-метровой отметки, ещё один игрок «Сочи» попал в перекладину. Футболисты московской команды, в свою очередь, дважды не сумели пробить вратаря «Сочи» Никиту Гойло.

Набрав 5 очков, ЦСКА выше на второе место в кубковой группе A. «Сочи» с 4 очками занимает третье место.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в другом матче Кубка России 30 августа грозненский «Ахмат» со счётом 3:1 одержал победу над самарскими «Крыльями Советов». Днём ранее московский «Спартак» со счетом 4:1 обыграл другой московский клуб — «Динамо».