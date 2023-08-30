Лондон, 30 августа, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Власти Великобритании запретили опасные типы холодного оружия, в том числе мачете и ножи, созданные по фильмам о зомби, из-за роста насилия в стране, говорится в заявлении британского МВД, опубликованном на сайте правительства страны.

«Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле фильмов о зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения», — сказано в сообщении.

Максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение и продажу этих ножей будет увеличен с шести месяцев до двух лет.

Британские власти уже вводили такой запрет в 2016 году, однако многие поставщики могли избегать наказания из-за неточностей в определении. Теперь под так называемыми «зомби-ножами» будет пониматься «любое клинковое оружие больше восьми дюймов в длину с гладкой режущей кромкой и острым кончиком, которое также имеет зазубренную режущую кромку, более одного отверстия в лезвии или несколько острых краев, таких как шипы».

Исключение будет сделано только для ножей представляющих историческую ценность, и предметов ручной работы. Это объяснили желанием избежать негативных последствий для британского рынка антиквариата.

Как передавало ИА Регнум, несколько серьёзных нападений на людей с применением холодного оружия произошло во время карнавала афро-карибской культуры в Лондоне. В полиции не стали уточнять количество пострадавших и количество задержанных в результате нападений. Число инцидентов также не сообщалось.

Британские СМИ и ранее отмечали, что в дни этого карнавала наблюдается рост уровня насилия и увеличение числа преступлений, связанных с применением холодного оружия, а также с употреблением и незаконным оборотом наркотических веществ.