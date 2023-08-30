Вашингтон, 30 августа, 2023, 19:48 — ИА Регнум. Украинские F-16 не переживут столкновения с разветвлённой российской ПВО, как только они вступят в бой, пилоты ВСУ погибнут, заявил 30 августа экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

«Отправка этих самолётов будет политическим шагом с нулевым военным эффектом. Они не окажут никакого влияния на баланс сил на поле боя», — отметил он.

Риттер допустил, что конфликт закончится ещё до того, как F-16 передадут Украине, и они не вступят в бой.

Если это всё же произойдёт, пилоты F-16 погибнут, считает офицер. Он добавил, что у России плотная и сложная сеть ПВО, которая не позволит американским истребителям чувствовать себя вольготно в зоне проведения специальной операции.

Кроме того, для полноценного функционирования F-16 необходима их интеграция с натовскими авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS, которые Киев не получит никогда, уточнил бывший разведчик.

Чуть ранее Риттер в эфире U. S. Tour of Duty заявил, что украинский президент Владимир Зеленский не переживёт вооружённый конфликт с Россией. По его словам, если бы Зеленский был умным, то ушёл бы в отставку, уехал бы за границу и скрывался в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США.

Тем временем The New York Times написал 30 августа, что Зеленский спешит заручиться поддержкой западных стран в вопросе о поставке самолётов F-16, так как после избрания там новых руководителей военная помощь может прекратиться.

Как передавало ИА Регнум, власти Нидерландов и Дании заявили о создании так называемой истребительной коалиции по передаче Киеву F-16 из имеющихся у них на вооружении. К этому неформальному объединению также намерена присоединиться Норвегия. Дания уже пообещала Украине 19 истребителей, причём в этом году — только шесть, а последние пять — в 2025 году.