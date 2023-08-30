Грозный, 30 августа, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Грозненский «Ахмат» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче группового этапа Кубка России по футболу. Встреча прошла в Грозном 30 августа и завершилась со счётом 3:1.

На 44-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт в матче. В начале второго тайма, на 51-й минуте, защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл восстановил равновесие.

Спустя две минуты защитник «Ахмата» Ясмин Челикович забил второй гол в ворота самарской команды. А на 94-й минуте форвард Иван Олейников установил окончательный счёт.

«Ахмат» поднялся на третье место в группе С, на счету команды три очка после трёх туров. Ранее грозненский потерпел два поражения — от «Зенита» и «Балтики».

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа »Спартак» со счетом 4:1 обыграл «Динамо» в третьем туре группового этапа Кубка России. Все голы спартаковцы забили в первой тайме: на шестой и 18-й минутах отличился Александр Соболев, Срджан Бабич — на 15-й, Антон Зиньковский — на 24-й. Автором единственного гола у динамовцев стал Муми Нгамалё (65).