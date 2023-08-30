Омск, 30 августа, 2023, 19:54 — ИА Регнум. Глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва и губернатор Омской области Виталий Хоценко проверили работу филиала фонда в Омске, сообщили 30 августа в пресс-службе организации.

Председатель государственного фонда «Защитники Отечества»

«Ветеранам СВО и родственникам погибших оказывается комплексная поддержка. За время работы (омского филиала — прим. ред.) принято более 2000 обращений, свыше 80% из них уже решены», — рассказала Цивилёва в своём Telegram-канале.

Вопросы, с которыми обращаются в фонд, чаще всего касаются получения мер государственной поддержки, в том числе денежных выплат, юридической и медицинской помощи, а также получения удостоверения ветерана боевых действий, сообщила глава фонда.

В филиале работают представители профильных министерств, созданы кабинеты для специалистов по медицинским и юридическим вопросам, а также для психологов, библиотека и детская игровая зона, отметила Цивилёва. Ветераны СВО и родственники погибших могут получить санаторно-курортное лечение, льготы для дополнительных занятий детей, участвуют в спектаклях, концертах и других культурных мероприятиях, добавила глава фонда. Она также поблагодарила сотрудников филиала за оперативное решение вопросов и отношение к ветеранам.

«Фонд «Защитники Отечества», который был создан по решению нашего президента Владимира Владимировича Путина, стал вторым домом для ребят специальной военной операции и ветеранов, которые возвращаются к мирной жизни», — отметил в свою очередь Хоценко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 24 августа первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко провёл заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». За время работы фонда в его филиалы поступило более 173 тысяч обращений. Кириенко поблагодарил команду «Защитников Отечества» за работу и отметил, что главный принцип этой работы — отношение к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным.