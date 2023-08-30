Грозный, 30 августа, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал выполнить любой приказ президента России Владимира Путина даже ценой собственной жизни. Об этом 30 августа он написал в своём Telegram-канале, комментируя появившуюся в западных СМИ информацию о его скорой гибели.

Kremlin Pool/Global Look Press Глава Чечни Рамзан Кадыров

Кадыров признался, что публикации в иностранных изданиях, которые пророчат ему скорую смерть, развеселили его.

«Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец верховного главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть», — заверил он.

При этом глава Чечни отметил, что может скоропостижно скончаться только когда узнает, что есть кто-то преданнее него в вопросе уважения к президенту. Также он признался, что обязан Путину жизнью. «И не один раз, а дважды», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в июле в Сети уже появлялась информация, что глава Чечни якобы находится при смерти. Кроме того, ещё сообщалось, что депутат Госдумы Адам Делимханов мог получить ранения, а после будто бы исчез. В связи с этим они вышли в прямой эфир в социальных сетях и опровергли некоторые слухи, включая болезнь руководителя республики.