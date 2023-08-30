Лескенский район, Кабардино-Балкария, 30 августа, 2023, 19:26 — ИА Регнум. Общественность села Лескен Второй в Кабардино-Балкарии 30 августа выступила с инициативой назвать одну из улиц и местную школу именем Азамата Кумахова — 22-летнего уроженца села, который в июне этого года погиб в зоне СВО, спасая жизнь боевых товарищей. Об этом сообщил источник ИА Регнум, знакомый с ситуацией.

Семейный архив Азамат Кумахов

30 августа обращение группы жителей села было направлено в администрацию Лескенского района КБР.

Кумахов служил в танковой роте 429 полка, в должности механика-водителя танка. В начале июня, когда началось контрнаступление ВСУ, противник неоднократно атаковал позиции ВС России в районе сёл Жеребянки и Пятихатки с применением НАТОвской бронетехники. Российские военные героически отражали все атаки, и противник понёс большие потери в живой силе и технике.

Во время одного такого боя танк, которым управлял Кумахов, подорвался на мине и попал под артиллерийский обстрел противника. Экипаж танка решил покинуть машину, но наводчик-оператор был сильно контужен и самостоятельно не мог уйти.

Вместе с командиром взвода Азамат вытащил наводчика и вдвоём они оттащили товарища на безопасное место. Во время эвакуации ВСУ продолжали наносить удары. Однако Азамат с командиром сумели передать раненного бойца группе санитаров. Сами же отошли в укрытии, куда вскоре попал вражеский снаряд.

Кумахова похоронили 16 июня в родном селении Второй Лескен.

По просьбе ИА Регнум командир роты, в которой воевал Азамат Кумахов, прислал рассказы боевых товарищей о Кумахове.

«Азамат Кумахов был с первого дня с нами, он воевал храбро, никогда не оставался в стороне, когда его товарищам требовалась помощь, всегда выручал, помогал», — рассказал один из них.

«Очень отзывчивый парень, хороший механик, друг, для нас это очень болезненная потеря, мы все переживаем», — отметил другой.

«Азамат был отличным водителем-механиком, он был для нас другом, можно сказать братом. Мы все его очень любили, очень ценили, это очень большая потеря для всех нас. И мы будем всегда его помнить».

«За время участия в СВО мы стали близкими друзьями. Он меня звал на свою будущую свадьбу. Очень жаль, что его не стало. Небеса забирают самих лучших».

«Азамата я знал с самого начала его службы в нашем подразделении. Пришел он к нам на должность механика — водителя. Все мы учили его непростому военному делу, рассказывали и показывали ему, что сами знали. Могу сказать, что он был очень трудолюбивым, энергичным, веселым, но при этом очень скромным. Нам его очень не хватает», — добавил ещё один сослуживец.

Мать бойца Марина Кумахова рассказала ИА Регнум, что в СВО участвовали все три её сына. Азамат был самым младшим. Он с первого дня СВО был на передовой. 13 мая прошлого года во время одного из боев он получил контузию и осколочное ранение. После лечения в госпитале во Владикавказе он вернулся в строй.

Кумахов был награжден медалью Суворова, медалью «За воинскую доблесть» 2 степени, медалью Жукова. Все эти награды вручаются за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации. Посмертно он также представлен к награде.

Как сообщало ИА Регнум, на церемонии вручения государственных наград президент России Владимир Путин заявил, что погибшие участники специальной военной операции ушли как герои, не дрогнув и не отступив.

Глава государства ранее также отметил, что участие в российской спецоперации на Украине — это тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровью. Он выразил уверенность, что имена участников СВО будут присвоены российским городам, улицам, паркам и школам.