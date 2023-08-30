Москва, 30 августа, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не расследует крушение самолёта Евгения Пригожина. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе организации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В связи с многочисленными обращениями информируем, что в настоящее время МАК не проводит расследование авиационного события, произошедшего с воздушным судном Embraer Legacy 23 августа 2023 года в Тверской области», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что комитет не комментирует обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, частный самолёт Embraer Legacy, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился 23 августа у тверского села Куженкино. Десять человек — все пассажиры и члены экипажа — погибли.

В Следственном комитете 27 августа заявили, что личности погибших установлены и соответствуют списку, заявленному в полётном листе. В числе пассажиров были руководители ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.

Комментируя авиакатастрофу, президент России Владимир Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы, который талантливо работал в России и за границей. Он отметил вклад бойцов ЧВК «Вагнер» в борьбу с неонацизмом на Украине, который не забудут.

30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что расследование проводят сотрудники российских служб, и ни о каком международном следствии не может быть и речи.