Москва, 30 августа, 2023, 18:43 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 30 августа опубликовало видео работы расчётов тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Тяжелая огнеметная система «Солнцепек»

«Расчёты ТОС-1А «Солнцепёк» выжигают вражеские опорники вместе с личным составом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что кадры сняты на южнодонецком направлении.

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Как передавало ИА Регнум, 26 августа начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что российские военные в районе села Клещеевка в ДНР нанесли удар по ВСУ тяжёлой огнемётной системой «Солнцепёк».

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер 29 августа заявил, что 47-я механизированная бригада ВСУ практически исчезла из-за ударов российских ТОС «Солнцепёк». По его словам, по скоплениям этого соединения был нанесён мощный удар, который привёл к колоссальным потерям.