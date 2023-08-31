Москва, 31 августа, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Бывшая тёща олигарха Бориса Березовского, мать его второй жены Галины Алия Бешарова скончалась на 101-м году жизни. Женщина умерла спустя несколько дней после своего столетнего юбилея. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Илья Питалев/РИА Новости Борис Березовский

Около полуночи 28 августа в скорую помощь позвонила 65-летняя Галина Бешарова, она сообщила врачам, что её матери стало плохо. Через несколько минут у подъезда дома в Лаврушинском переулке стоял автомобиль скорой. Прибывшая на место бригада медиков уже не могла спасти женщину и констатировала смерть.

«Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Дочь умершей Алии Бешаровой Галина была второй женой Бориса Березовского. Они поженились в 1991 году, в то время Борис Абрамович занимался автомобильным бизнесом, основав компанию «ЛогоВАЗ», а уже через несколько лет вместе с партнёром Романом Абрамовичем получил контроль над нефтяной компанией «Сибнефть». У Галины и Бориса двое совместных детей: сын Артём и дочь Анастасия. После рождения дочери пара рассталась, это произошло в 1993 году. Но официальный развод состоялся лишь в 2011 году после длительного бракоразводного процесса. Процесс проходил в Великобритании, Борис Березовском выплатил бывшей супруге рекордные по своей величине отступные, их оценивают в сумму от 165 до 220 млн фунтов стерлингов (26 млрд рублей).

Дом в Лаврушинском переулке, в котором проживала Алия Бешарова, называют домом писателей. В нём жили Агния Барто, Константин Паустовский, Борис Пастернак, Михаил Пришвин и многие другие. Здание является памятником архитектуры и объектом культурного наследия России регионального значения.