Киев, 30 августа, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Сборная Украины снялась с соревнований чемпионата мира по киберспорту, который проходит под эгидой Международной федерации компьютерного спорта (IESF), во всех дисциплинах, сообщил 30 августа главный тренер украинской команды по PlayerUnknown’s Battlegrounds Дмитрий Кузьменко.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Сборная Украины снимается с IESF», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 августа международная федерация киберспорта вернула российским командам право выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном. Делегаты съезда Международной федерации компьютерного спорта отменили принятое в апреле 2022 года решение о запрете использования национальной символики российскими спортсменами. Кроме того, участники съезда отклонили предложение Украины приостановить членство российской ассоциации в IESF.

Представители украинской ассоциации киберспорта раскритиковали это решение, заявили, что намерены его обжаловать, а также обвинили руководителей Международной федерации компьютерного спорта в коррупции.

Чемпионат мира — 2023 по киберспорту, с которого снялись украинские команды, проходит в Румынии. Сборная России к участию в нём допущена не была.