* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 30 августа, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) отреагировал на новости об отмене своего концерта в Таллине. 30 августа он опубликовал видеообращение на своей странице в Instagram (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Читаю злорадства: «Отменили у тебя концерт в Таллине. Ты никому не нужен». Кто только не высказался о том, что теперь у меня концертов в Эстонии не будет. Слушайте, я польщён», — сказал Галкин.

При этом он так и не объяснил, почему его концерт отменили, но заявил, что причины бывают разными.

Как сообщало ИА Регнум, в Таллине без объяснения причин отменили концерт Галкина, который был запланирован на 15 сентября.

Ранее общественники заподозрили Галкина в спонсировании ВСУ из-за организации его выступлений в Турции украинскими менеджерами. Предположительно, менеджеры, которых юморист назвал замечательными ребятами с Украины, могли направить часть полученных с концерта средств на поддержку ВСУ. Движение «Зов народа» потребовало проверить это, соответствующее обращение направили директору ФСБ России Александру Бортникову.