Токио, 30 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. КНДР произвела очередной пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил 30 августа телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM

В настоящее время министерство ведёт сбор и анализ информации об этом новом ракетном пуске Пхеньяна.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в японской префектуре Окинава была объявлена воздушная тревога в связи с пуском ракеты, предположительно, с первым северокорейским разведывательным спутником. Уточнялось, что ракета за 15 минут перелетела воздушное пространство Японии в сторону Тихого океана, воздушная тревога была отменена. Информация о ущербе, связанным с пуском ракеты, не поступала.

Спустя примерно два часа после пуска Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что запуск разведывательного спутника завершился неудачей из-за проблем на третьем этапе полёта ракеты-носителя.

Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне заявил о необходимости укрепления ВМС страны из-за опасности ядерной войны. В частности, по его словам, об этом свидетельствуют конфронтационные действия США, Японии и Южной Кореи, они дестабилизируют ситуацию вокруг Корейского полуострова и повышают уровень опасности возникновения ядерной войны.