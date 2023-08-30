Нью-Дели, 30 августа, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Индия обратилась к США с просьбой разблокировать €26 млн, принадлежащих двум алмазодобывающим компаниям, подозреваемым в связях с российской АЛРОСА. Об этом 30 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

Денежные средства были заморожены в начале 2023 года Управлением контроля за иностранными активами США (OFAC). Это произошло из-за подозрений в отношении индийских компаний в попытке перевода денег на закупку алмазного сырья.

При этом OFAC не смогло установить, предназначались деньги АЛРОСА или нет. В свою очередь, сами фирмы опровергли обвинения в свой адрес, заявив, что средства предназначались либо компаниям, не попавшим под ограничения США, либо для оплаты заказов, выполненных до введения санкций против АЛРОСА.

Как передавало ИА Регнум, в мае британская газета The Financial Times со ссылкой на отраслевых экспертов написала, что возможные санкции стран — членов «Большой семёрки» (G7) против российских алмазов могут привести к потере большого количества рабочих мест в Индии.

Президент Бхаратской алмазной биржи в Мумбаи Ануп Мехта заявил, что российские бриллианты обеспечивают создание 60% рабочих мест в индийской отрасли. По его словам, всего в данной отрасли в Индии задействованы около 1 млн человек.