Джакарта, 30 августа, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Бывшая жена рэпера Гуфа, певица и блогер Айза-Лилуна Ай попала в ДТП на Бали, столкнувшись с мотоциклистом. Об этом она сообщила на своей странице в одной из соцсетей.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Певица и блогер Айза-Лилуна Ай

Айза-Лилуна рассказала, что возвращалась домой короткой дорогой. В узком месте ей пришлось сдать назад, чтобы пропустить другую машину. В этот момент раздался «жёсткий хруст», и она поняла, что сбила мотоциклиста.

Мужчина выругался матом, так как подумал, что аварию устроил один из местных жителей. Когда он увидел, что автомобилем управляла россиянка, то успокоился и извинился. Травм он не получил, но у мотоцикла сломалось крыло.

«Он не хотел брать у меня деньги, но я ему перевела. Тысячу рублей, он у меня с трудом взял эти деньги. Я чувствую такую вину за собой, просто ужас. Но мы сдружились», — написала Ай в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогер добавила, что продолжает переписку с мотоциклистом. По её словам, в ДТП на Бали она попала впервые.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Айза-Лилуна Ай пожаловалась на организаторов шоу «Звёзды в Африке». По словам певицы, на проекте её «выставили очень приставучей женщиной». Из-за того, что приходилось пить вино на голодный желудок, она вела себя не так, как обычно.