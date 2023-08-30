Москва, 30 августа, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Репутационные проблемы немецкого концерна Rheinmetall, который производит танки Leopard 2 в том числе для участия в боях на Украине, могут привести к дальнейшим крупным убыткам и производству ещё менее качественной техники, что станет ещё большим посмешищем для наших солдат. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум высказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press Leopard

Ранее немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что концерн Rheinmetall из-за потерь на Украине и международной конкуренции частично потерял свой статус производителя «чудо-оружия». В статье указали на то, что Запад преподносил поставку на Украину немецких Leopard 2 как «переломный момент», но результата в боевых действиях они так и не показали. Кроме того, на международном рынке конкуренцию Rheinmetall уже составляют южнокорейские производители, которые поставляет качественную технику и выпускает её быстро, в больших объёмах.

«Я только радуюсь убыткам немецкого концерна. Мы предупреждали Запад, что сожжём всех их «Леопардов», и что? Теперь они терпят репутационные убытки. В итоге они начнут производить менее качественную продукцию. Это единственный выход — снизить трудоёмкость для того, чтобы обеспечить выплату зарплаты и осуществить поставки», — поделился Кошкин.

Он отметил, что уже сейчас «прославленные» Leopard 2 вызывают смех у российских военных на поле боя. Кошкин поделился мнением российских танкистов, которые говорят, что немецкая машина не отвечает требованиям современной техники, и военнослужащие могут назвать минимум десять уязвимых точек этого танка.

«А теперь им придётся производить ещё менее надежную технику. Так что там будет? Смех! То, что мы им прогнозировали, всё сбывается. И даже Польша теперь не хочет «Леопарды» и покупает танки К2 у Южной Кореи. А Запад заелся, и их продукция больше не фешенебельная», — отметил военный эксперт.

Он напомнил, что Сеул пообещал Варшаве поставку порядка тысячи танков в течение двух лет. Кошкин подчеркнул, что Южная Корея делает ставку на поток, качество и количество, потому что понимает — только таким способом можно «вытеснить» с рынка западные фирмы, которые привыкли к высокому спросу на свою продукцию.

В свою очередь политический аналитик Александр Сосновский подтвердил, что у концерна действительно возникли проблемы со статусом производителя «чудо-оружия». И вызвано это рядом причин.

«В первую очередь это связано не столько с потерями танков на Украине, хотя это тоже имело большое значение, сколько с тем, что больше не будет чисто немецких машин, а будет совместное производство французов и немцев. А для немцев как для производителей мощного вооружения важно для статуса иметь определённую эксклюзивность. Так вот с объединением эта эксклюзивность теряется», — рассказал Сосновский.

Однако, как он отметил, такой танк совместного производства поступит на конвейер ещё не скоро. Но также большое значение, по словам Сосновского, имели потери огромного количества техники, переданной ВСУ, на передовой.

«Неслучайно концерн объявил о строительстве ангаров, где танки будут ремонтироваться. И это тоже сыграло свою роль. Потому что срочное создание ангаров как бы косвенно подтверждает уязвимость немецких «Леопардов». В последнее время звёзды сошлись не в пользу Rheinmetall», — заключил политолог.

Как сообщало ИА Регнум, многие западные страны стремятся поставлять Киеву устаревшие танки Leopard 1, чтобы не тратить собственные резервы современного Leopard 2. Об этом писала газета Financial Times. Издание отмечало, что Leopard 1 имеет тонкую броню, которая может сделать его уязвимым на равнинной местности.

Ранее немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрёл у Бельгии 50 старых танков Leopard 1, большая часть из которых предназначена для передачи Украине. Источники в оборонно-промышленном комплексе Германии пояснили изданию, что из 50 танков Украине запланировано передать 30. При этом изначально немецкий концерн намеревался приобрести танки у Швейцарии, но власти этой страны отказались от сделки, ссылаясь на свой нейтральный статус.

Ранее ИА Регнум сообщало, что немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший производитель вооружений в Германии, заявил 10 июля об открытии через 12 недель танкового завода на Украине. Предполагалось, что вооружения будут производиться совместно с украинской госкомпанией «Укроборонпром».

Немецкие танки Leopard, переданные ВСУ, прекрасно горят, отмечал ранее президент России Владимир Путин. Если западные страны вслед за танками передадут ВСУ и истребители, их постигнет та же участь, подчеркнул глава государства, отметив, что такие поставки лишь затягивают и разжигают конфликт.

15 августа украинские СМИ опубликовали видео подбитых танков Leopard. Накануне обозреватель UnHerd Эдвард Луттвак писал, что убийцами танков Leopard в зоне спецоперации стали российские противотанковые установки «Корнет» с двойной боеголовкой.