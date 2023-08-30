Геленджик, Краснодарский край, 30 августа, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Крупный лесной пожар в Геленджике локализован, сообщили 30 августа в МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пожар в Геленджике локализован», — сказано в сообщении в Telegram-канале МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике загорелся лесной массив. Огонь быстро распространялся из-за сильного ветра с порывами до 25–30 метров в секунду. Мэр Геленджика Алексей Богодистов заявил, что площадь возгорания лесной подстилки увеличивалась до 118 га.

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Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщили в ФБУ «Авиалесоохрана». Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и горным ландшафтом, но угрозы городу и объектам экономики нет, отмечали представители службы.

К тушению пожара были привлечены два вертолёта Ми-8 и два самолёта Бе-200 МЧС России, а также наземная группировка в составе 495 человек и 89 единиц техники.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Краевое управление МЧС возбудило уголовное дело в отношении местного жителя по статье об уничтожении лесных насаждений, отметили в надзорном ведомстве.