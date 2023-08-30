Москва, 30 августа, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Генпрокуратура России начала проверку в связи с некорректным поведением нанятого авиакомпанией «Уральские авиалинии» сотрудника в международном аэропорту Домодедово, сообщила 30 августа пресс-служба ведомства в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в СМИ появились данные о том, что сотрудник «Уральских авиалиний» Ильдар Л. буквально издевается над пассажирами, одних самовольно задерживая, из-за чего те опаздывают на рейс, других заставляя платить за ручную кладь, даже если она не превышает габариты. Журналисты нашли в соцсетях высказывания мужчины в соцсетях, где он хвастается, что ему весело смотреть, как люди его умоляют ради попадания на рейс. Мужчина отмечал, что «снимать с Иркутска — прикольно», а в Казань, Дагестан и Чечню они «пропускают лояльно».

Сам Ильдар после возникновения резонанса заявлял, что в Сети якобы публикуют нарезку видео и якобы некорректно он себя не вёл.

Однако теперь Генпрокуратура намерена проверить, почему работник авиакомпании избирательно предъявлял требования к пассажирам, без оснований требовал заплатить за подходящую по нормативам ручную кладь, а также по малозначительным и спорным поводам не допускал граждан на борт воздушного судна.

В настоящее время работник уже отстранён от своих обязанностей.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям авиакомпании, организации-агента и её сотрудников, в том числе избирательному подходу к проверке габаритов ручной клади и вещей, находящихся при пассажирах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, добавили в Генпрокуратуре, транспортным прокурорам поручили дать оценку возможным фактам злоупотребления представителями авиакомпании правами при проверке габаритов ручной клади, багажа и соблюдения условий провоза животных.

«При наличии оснований перевозчикам будут объявлены предостережения либо приняты иные необходимые меры прокурорского реагирования», — заключили в ведомстве.

«Уральские авиалинии», комментируя получившую огласку в СМИ ситуацию со своим сотрудником, заявили, что представленные в Сети видеофайлы не отражают полной картины возникшей ситуации, так как запись смонтирована с разных рейсов, в разные даты вылета и фиксирует только факт отказа в перевозке, то есть следствие, а не причину отказа.

«Представитель авиакомпании действовал на основании норм законодательства, правил авиакомпании в части контроля провоза ручной клади. Что касается коммуникации с пассажирами, руководство подрядной организации, которая осуществляет представительские функции в аэропорту, провело работу со всеми сотрудниками», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале авиакомпании.