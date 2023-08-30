Москва, 30 августа, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила детские учреждения в Донецке и Шахтёрске в ходе рабочей поездки в ДНР. Об этом сообщили 30 августа в аппарате детского омбудсмена.

АНО «Россия — страна возможностей» Мария Львова-Белова

В рамках очередной поездки в республику Львова-Белова побывала в Шахтёрском детском доме-интернате. Она рассказала, что учреждению передали уже второй по счёту сертификат — на 3 млн рублей — для продолжения строительства и благоустройства. В интернате достраивается медицинский блок.

Детский омбудсмен напомнила, что ранее в доме-интернате врачи, определяя реабилитационный потенциал детей, нашли сохранную девочку Соню. Теперь её повезут на лечение в Москву.

Львова-Белова встретилась в Шахтёрске с участниками мастер-класса по реализации социально полезных проектов и мероприятий для молодёжи и подростков. На встрече обсуждались интересные проекты, представителям ЛНР был вручен сертификат на 5 млн рублей для развития нового подросткового центра.

Дому ребёнка в Донецке детский омбудсмен вручила ключи от нового автомобиля «Лада Гранта» в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство». Она отметила, что также удалось решить ряд вопросов, которые помогут детям вернуться в семьи к их родителям.

В Республиканской детской клинической больнице в Донецке Львова-Белова навестила 16-летнего Кирилла из Горловки, серьёзно пострадавшего в результате украинского обстрела. Ранее она пообещала помочь мальчику с лечением и реабилитацией, 31 августа его примет один из медицинских центров в Москве.

Травматологическому отделению этой больницы детский омбудсмен передала два аппарата для оперативного заживления ран. Маленькие пациенты получили подарки и гуманитарную помощь.

По словам Львовой Беловой, в ДНР заметны положительные инфраструктурные изменения, но главная ценность республики — люди.

«Несмотря на обстрелы и небезопасность люди продолжают жить, и это здорово. Когда это видишь, хочется помогать, делать всё, чтобы мирная жизнь быстрее восстановилась», — поделилась детский омбудсмен.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле минувшего года детский омбудсмен Мария Львова-Белова привезла десять раненых и тяжелобольных детей из республик Донбасса на реабилитацию и лечение в Москву. Из ДНР в столицу приехали четыре мальчика в возрасте от 5 до 16 лет со сложными травмами, переломами, осколочными ранениями. Из ЛНР — шестеро детей с тяжёлыми заболеваниями в возрасте от года до 11 лет.