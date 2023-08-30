Москва, 30 августа, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Аттракционы в парках Москвы будут бесплатно работать в День города. Об этом 30 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Отмечается, что во время проверки системы электронного голосования, в котором приняли участие почти 430 тыс. человек, москвичи выбирали мероприятия ко Дню города.

Именно вариант с бесплатной работой аттракционов набрал больше всего голосов, сообщил мэр.

«Пожелание, конечно, выполним. На два дня — 9 и 10 сентября — в парках столицы аттракционы станут бесплатными», — написал Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа официальный сайт мэра Москвы запустил тестирование системы электронного голосования в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре. Москвичам предложили вопрос «Какое мероприятие для жителей Вы бы выбрали на День города?» и варианты ответов, в том числе бесплатную парковку, пешеходную зону на одной из улиц в границах Бульварного кольца, бесплатные городские аттракционы для детей в городских парках, бесплатное посещение музеев.