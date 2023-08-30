В Британии показали кадры взрывов, предположительно снятые в Киеве
Guardian показала кадры взрывов, предположительно снятые 30 августа в Киеве
Киев, 30 августа, 2023, 17:47 — ИА Регнум. Британская газета Guardian 30 августа опубликовала кадры взрывов, снятые, по сообщению журналистов, в ночь на 30 августа в Киеве.
На кадрах виден взрыв в одном из центральных районов города. Судя по тому, что сигнализации автомобилей начали работать раньше, чем прозвучал этот взрыв, он был уже не первым.
«В Киеве наблюдался мощный взрыв», — отметили журналисты в субтитрах к видеозаписи.
В ночь на 30 августа киевские СМИ и некоторые украинские политики сообщили о серии взрывов в ряде контролируемых Киевом регионов, в том числе в столице страны. В частности, мэр Киева Виталий Кличко заявил о «возгорании административного здания» в Шевченковском районе города. Также сообщалось о взрывах в районе киевского аэропорта «Жуляны».
В Министерстве обороны России 30 августа сообщили, что Вооружённые силы РФ в ночь на 30 августа нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам управления и разведки Украины. Все цели удара были достигнуты.
Об ударах по центрам принятия решений ВСУ в Минобороны сообщали также 16 июня и 24 августа. Кроме того, в мае 2023 года Вооружённые силы России нанесли удар по штабу военной разведки Украины.