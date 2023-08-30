Краснодар, 30 августа, 2023, 17:24 — ИА Регнум. В Краснодарском крае мужчина облил бывшую возлюбленную кислотой на почве ревности, злоумышленник задержан, сообщили 30 августа в пресс-службе регионального главка МВД России.

Официальный канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Отмечается, что в больницу Усть-Лабинского района поступила 21-летняя местная жительница с диагнозом «химический ожог тела».

«На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые по горячим следам задержали злоумышленника, облившего кислотой потерпевшую», — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что задержанный — ранее неоднократно судимый приезжий из Иркутской области. Преступление злоумышленник совершил на почве ревности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее краснодарские следователи возбудили уголовное дело против 56-летней местной жительницы, которую подозревают в организации подготовки убийства с особой жестокостью мужа и его любовницы.

По замыслу подозреваемой, «исполнитель» должен был облить её знакомую кислотой, а после сжечь автомобиль с потерпевшими».