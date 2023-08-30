Тула, 30 августа, 2023, 17:42 — ИА Регнум. В тульском творческом кластере «Октава» состоялся финал проекта «Россия. Горизонты. Практика», победители получили денежные призы и приглашения от экспертов к дальнейшему сотрудничеству, сообщили ИА Регнум организаторы мероприятия.

Проект «Россия. Горизонты. Практика» Пресс-служба проекта Рустрендс Все эксперты у фотозоны

Проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Тульской области. Помимо конкурса, дизайнеры и создатели креативного контента также стали участниками двухдневной образовательной программы.

Перед участниками проекта выступили эксперты, в числе которых — лидеры креативных индустрий Лина Дембикова, Артём Кривда, Юлия Музыка, Андрей Бартенёв, Екатерина Минкевич, Влад Крамской и Макс Арнаутов, они рассказали участникам о своём опыте юнит-экономики, развитии брендов, инструментах продвижения.

Главный приз в размере 700 тыс. рублей получили основательницы тульского бренда текстиля и товаров для дома PERINNE Светлана Катаргина и Татьяна Бобкова.

Продукты участников проекта будут представлены на открытой выставке, которая пройдёт 1 сентября на московском стадионе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума, отметили также организаторы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президентский фонд культурных инициатив 25 июля объявил о начале приёма заявок для участия в первом грантовом конкурсе 2024 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. Грант могут получить негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, индивидуальные предприниматели.

Заявки принимают через информационную систему фондкультурныхинициатив. рф до 31 августа. Заявки должны соответствовать одному из девяти тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».