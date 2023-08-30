Краснодар, 30 августа, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов по поручению главы региона Вениамина Кондратьева координирует работу оперативного штаба в Геленджике, где тушат лесной пожар.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Тушение лесного пожара в Геленджике

«Всю ночь не прекращались работы по тушению лесного пожара в Геленджике, — написал сегодня, 30 августа, губернатор Вениамин Кондратьев в своих официальных аккаунтах в соцсетях. — С рассветом вновь в воздух подняты два вертолета. Работает 450 спасателей, пожарных, сотрудников МЧС, привлекли 70 единиц техники. На помощь в борьбе с огнем вылетел самолет БЕ-200. По моему поручению на месте координирует работу оперативного штаба мой заместитель Сергей Власов».

С огнем борется группировка территориальной подсистемы РСЧС по Краснодарскому краю. В том числе, ГУ МЧС РФ по краю, формирования лесопожарного центра министерства природных ресурсов региона. Задействованы сотрудники коммунальных служб.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, 29 августа в Геленджике загорелся лесной массив. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду. Площадь возгорания лесной подстилки увеличилась до 118 га. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье об уничтожении лесных насаждений .