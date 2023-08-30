Москва, 30 августа, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Авиакомпания «Белавиа» осуществляет переход на российскую систему бронирования авиабилетов «Леонардо», в связи с этим 1 сентября некоторые услуги для пассажиров будут временно недоступны. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Отмечается, что с 20:00 1 сентября в офисах продаж авиакомпании и агентов, а также на сайте и в мобильном приложении «Белавиа» будут временно недоступны покупка, бронирование, возврат и обмен авиабилетов, дополнительные услуги.

Уточняется, что во время перехода на российскую систему бронирования все запланированные рейсы будут выполняться по расписанию, регистрация пассажиров с приобретенными билетами на рейсы будет осуществляться в аэропортах в штатном режиме.

Восстановить предоставление указанных сервисов планируется 2 сентября, пояснили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин удивился, но остался не против названия «Леонардо» для системы бронирования авиабилетов в России. О новой российской системе «Леонардо», запущенной в 2022 году, рассказал на встрече с президентом генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Говоря о системе бронирования авиабилетов, Чемезов сообщил, что раньше вся система бронирования была иностранная, в основном американская и европейская, и естественно, вся информация о передвижениях российских граждан как внутри страны, так и за рубежом полностью была известна.

Как уточнил глава Ростеха, сегодня и «Аэрофлот», и «Победа», и уже более 60 авиакомпаний работают с российской системой «Леонардо». Ежемесячно в системе регистрируется порядка пяти миллионов пассажиров.