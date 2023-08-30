Москва, 30 августа, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Курс евро на Мосбирже превышал 105 рублей впервые с 16 августа, свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, курс евро достигал 105,01 рубля, доллар торговался на уровне 96,16 рубля.

После евро скорректировался до 104,9 рубля, доллар — 96,08 рубля.

Юань находился на отметке в 13,163 рубля (+0,53%).

21 августа доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко в беседе с ИА Регнум отметила, что если Центробанк понизит ключевую ставку, курс доллара вновь поднимется до 100 рублей. По её мнению, сейчас имеется только небольшая стабилизация курсов валют.

Если жители России хотят диверсифицировать сбережения, то им стоит присмотреться к юаню, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.