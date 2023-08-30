Москва, 30 августа, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Народного артиста РСФСР Глеба Панфилова 30 августа похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Кинорежиссёра похоронили рядом с женой, народной артисткой СССР Инной Чуриковой, скончавшейся в январе 2023 года.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Ранее 30 августа в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи у московского Новодевичьего монастыря прошла церемония прощания с Панфиловвым. В ней приняли участие его друзья и коллеги, в том числе народный артист России Евгений Герасимов, директор «Ленкома» Марк Варшавер и директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

На церемонию были присланы венки, в том числе президента России Владимира Путина, министерства культуры, «Мосфильма», артистов «Ленкома» и Театра имени Вахтангова.

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Панфилов скончался 26 августа. В мае 2023 года 89-летний режиссёр попал в институт Склифосовского с инсультом, позднее у него диагностировали пневмонию. Он находился в тяжёлом состоянии в реанимации. В июне сообщалось, что Панфилов стал чувствовать себя лучше и вновь начал говорить, но уже в августе состояние здоровья режиссёра вновь ухудшилось.

Владимир Путин после смерти Панфилова выразил соболезнования его родным и близким. Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, имена которых являются гордостью отечественной культуры, светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех почитателей его яркого творчества, отметил глава государства в своей телеграмме.

Панфилов в 1984 году был удостоен звания народного артиста РСФСР. Также он является лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых и премии президента России в области литературы и искусства. Панфилов был режиссёром целого ряда фильмов, среди которых — «В огне брода нет», «Начало», «Валентина», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», а также сериал «В круге первом».