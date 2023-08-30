Москва, 30 августа, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Федерация тхэквондо России стала членом Азиатской федерации тхэквондо. Об этом 30 августа сообщили в пресс‑службе российской организации.

Андрей Пронин ИА REGNUM

«Россию приняли 34 страной в Азиатскую федерацию тхэквондо ИТФ. Это значит, что у нашей команды появилась возможность выступать на соревнованиях Азии», — говорится в сообщении.

Кроме того, Юрий Калашников избран на пост вице‑президента международной федерации.

В августе 2024 года в Индии пройдёт чемпионат Азии по тхэквондо. Соревнования в рамках Международных боевых искусств состоятся в октябре 2024 года в Узбекистане. Чемпионат и первенство мира 2025 пройдут в городе Езоло (Италия).

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2023 года Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). Это был первый случай перехода российской спортивной организации из Европы в Азию.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переход России в Азиатскую шахматную федерацию из Европейского шахматного союза — хорошая новость, это позволит спортсменам участвовать в главных мировых соревнованиях.