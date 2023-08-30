Киев, 30 августа, 2023, 16:41 — ИА Регнум. На Украине может начаться гражданская война из-за притеснений со стороны правоохранителей, принуждения мужчин к службе в ВСУ и «публичных казней» на улицах городов страны, заявил 30 августа бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это будет гражданская война. Это уже всё близко подходит», — сказал Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Как сообщалось ранее, 29 августа в Днепропетровске сотрудник полиции застрелил мужчину на глазах у его жены и детей. Инцидент начался с того, что полицейские пытались вытащить супругу водителя из машины и повалили её на асфальт. Мужчина бросился на помощь, полицейские применили перцовый газ, после чего один из них достал пистолет и расстрелял мужчину в упор.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ не имеет никаких успехов, а граждане страны мужского пола отказываются идти в ВСУ, но их принуждают к этому самыми грубыми методами. Политика действующего киевского режима создаёт предпосылки для гражданской войны, дни нынешней власти уже сочтены, отметил Соскин.

Ещё одной причиной возможного гражданского конфликта на Украине может стать тот факт, что нынешняя власть фактически нелегитимна из-за отказа правящего режима от проведения выборов, отмечал эксперт в июне 2023 года. Если граждане сочтут, что давление на них оказывают люди, находящиеся у власти незаконно, они могут поднять мятеж, предположил он.