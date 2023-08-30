Москва, 30 августа, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Валовой сбор зерна в России составил уже более 105 млн тонн, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

«В целом по стране уборка зерна перешла экватор, намолочено свыше 105 миллионов тонн», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что по графику идёт уборка и других культур — в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей.

Что касается озимого сева, что на сегодняшний день засеяно уже 1,7 млн га, всего в этом году планируется выйти на показатель в 20 млн.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна сможет заместить зерно Украины как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Этому благоприятствует прогноз рекордного урожая.

Россия продолжит работу над поставками в Африку зерна, продовольствия, удобрений, несмотря на санкции, заверил глава государства.