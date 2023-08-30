Вашингтон, 30 августа, 2023, 16:39 — ИА Регнум. Большие потери ВСУ на фронте связаны в том числе с ошибочной оценкой ситуации перед украинским контрнаступлением генералами НАТО. Об этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По его словам, контрнаступление Украины было заранее обречено на провал. Но западные политики и военные воодушевляют ВСУ продолжать наступательные действия.

«По моему мнению, такой военный просчёт генералов НАТО просто недопустим», — подчеркнул Джонсон.

Он пояснил, что атаковать укреплённые позиции, не имея преимущества или хотя бы паритета в воздухе, нельзя. Украина такого преимущества не имеет. Когда ВСУ поднимают в воздух один-два самолёта, российские военные сразу же их сбивают.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали наступательные действия на южнодонецком, артёмовском и в первую очередь запорожском направлениях 4 июня. Киевский режим отправил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооружённые западной техникой. В июле президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии результатов украинского контрнаступления и явном разочаровании этим западных кураторов Киева.