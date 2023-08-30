Краснодар, 30 августа, 2023, 16:25 — ИА Регнум. 11,6 миллиона туристов посетили Краснодарский край с начала текущего года, из них более 8 миллионов — летом. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе видеоконференции с главами регионов, которую провел председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Сегодня отели черноморского побережья заполнены более чем на 95 процентов», — рассказал Вениамин Кондратьев. Он подчеркнул, что для повышения уровня сервиса на курортах Кубани необходимо продолжать расширять номерной фонд. «Поэтому мы предоставляем инвесторам различные меры господдержки, — рассказал губернатор. — В этом году открыли два крупных отеля категорий 4 и 5 звезд. В работе еще 46 инвестсоглашений на 460 миллиардов рублей». По его словам, реализация этих соглашений позволит создать около 33 тысяч новых номеров.

Инвесторы охотно заходят в Краснодарский край, сообщил Кондратьев, потому что для них разработали комфортные условия ведения бизнеса. Среди новых региональных мер поддержки — льгота по налогу на имущество на десять лет, возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам, пониженная ставка по налогу на прибыль для одобренных проектов.

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, регион активно участвует в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом сезоне оборудовали 14 пляжей, семь из них адаптировали для маломобильныхотдыхающих. Сейчас в работе еще 25 проектов обустройства пляжей и турмаршрутов с участием федеральных субсидий на 155 миллионов рублей.