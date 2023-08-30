Геленджик, Краснодарский край, 30 августа, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Управление МЧС России по Краснодарскому краю возбудило по факту лесных пожаров в Геленджике уголовное дело в отношении местного жителя по статье об уничтожении лесных насаждений, сообщили 30 августа в краевой прокуратуре.

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«Причиной возгорания является неосторожное обращение с огнем. По данному факту 30 августа 2023 года территориальным подразделением МЧС России в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Ход и результаты расследования находятся на контроле руководства прокуратуры края», — сказано в сообщении надзорного ведомства.

Максимальное наказание по указанной статье Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до трёх лет.

В прокуратуре также напомнили, что в работах по тушению пожара, которые ведутся с 29 августа, были задействованы два вертолёта Ми-8 и два самолёта Бе-200 МЧС России, а также наземная группировка — 495 человек и 89 единиц техники.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, 29 августа в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике загорелся лесной массив. Быстрому распространению огня способствовал сильный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что площадь возгорания лесной подстилки увеличилась до 118 га.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности в лесах, сообщили 30 августа в ФБУ «Авиалесоохрана». Тушение осложнено жаркой и сухой погодой, а также горным ландшафтом, но угрозы населённому пункту и объектам экономики в настоящее время нет, отметили представители службы.