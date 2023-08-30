Вашингтон, 30 августа, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Сербия может стать троянским конем России в случае, если войдет в состав Евросоюза, рассказал в беседе с СNN эксперт по Балканам Европейского совета по международным делам Майда Руге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Телеканал указал на то, что президент Сербии Александр Вучич «уже давно поддерживает теплые отношения с российским коллегой Владимиром Путиным».

Также указывается, что Сербия «по-прежнему сильно зависит от России» в энергетическом плане.

«Предполагая, что мы каким-то чудесным образом введем Сербию в ЕС, с таким режимом вы практически введете в ЕС еще одного российского троянского коня, как вы это сделали в лице [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана», — сказала Руге.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Сербии Александр Вучич высказал мнение о том, что в августе может произойти обострение внешнеполитического давления на Сербию по введению санкций в отношении России и попытки изоляции сербского руководства на международной арене.

14 августа телеканал CNN сообщил, что с начала конфликта на Украине США и Евросоюз активно пытались настроить Сербию против России, но им это не удалось, с начала конфликта цели Запада достигнуты не были, Сербия отказалась присоединяться к европейским санкциям против России.